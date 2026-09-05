Símbolos patrios adornan la ciudad

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Matehuala.- Los adornos de las fiestas patrias en las calles y parques del primer cuadro de la ciudad lucen el fervor patrio, para que la ciudad luzca más bonita durante el mes de septiembre, considerado el Mes Patrio.

En la Plaza de Armas de Matehuala ya se colocaron adornos en colores verde, blanco y rojo en el quiosco, así como algunos moños con los mismos colores que representan a la bandera de México en las lámparas. Asimismo, en el templo de San Salvador de Orta, ubicado cerca de la Plaza de Armas, también colocaron un letrero con la frase "¡Viva México!".

En algunas calles del centro de la ciudad comenzaron a colocar banderas con iluminación LED en las luminarias. En el Parque Álvaro Obregón también se han instalado adornos patrios, principalmente en la fuente del lugar. Mientras tanto, en el Parque Vicente Guerrero, mejor conocido como el Parque del Pueblo, también se colocó un letrero con la frase "¡Viva México!".

La finalidad de estos adornos es que la ciudad luzca más bonita durante los días de las fiestas patrias y que los ciudadanos que acudan a estos lugares, así como los visitantes, puedan tomarse fotografías del recuerdo en estos icónicos espacios de Matehuala.

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