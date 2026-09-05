logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Símbolos patrios adornan la ciudad

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Símbolos patrios adornan la ciudad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Los adornos de las fiestas patrias en las calles y parques del primer cuadro de la ciudad lucen el fervor patrio, para que la ciudad luzca más bonita durante el mes de septiembre, considerado el Mes Patrio.

      En la Plaza de Armas de Matehuala ya se colocaron adornos en colores verde, blanco y rojo en el quiosco, así como algunos moños con los mismos colores que representan a la bandera de México en las lámparas. Asimismo, en el templo de San Salvador de Orta, ubicado cerca de la Plaza de Armas, también colocaron un letrero con la frase "¡Viva México!".

      En algunas calles del centro de la ciudad comenzaron a colocar banderas con iluminación LED en las luminarias. En el Parque Álvaro Obregón también se han instalado adornos patrios, principalmente en la fuente del lugar. Mientras tanto, en el Parque Vicente Guerrero, mejor conocido como el Parque del Pueblo, también se colocó un letrero con la frase "¡Viva México!".

      La finalidad de estos adornos es que la ciudad luzca más bonita durante los días de las fiestas patrias y que los ciudadanos que acudan a estos lugares, así como los visitantes, puedan tomarse fotografías del recuerdo en estos icónicos espacios de Matehuala.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retiran transporte irregular en Charcas y Venado
      Retiran transporte irregular en Charcas y Venado

      Retiran transporte irregular en Charcas y Venado

      SLP

      Pulso Online

      Las unidades carecían de autorización y seguro vigente; algunos operadores tampoco acreditaron exámenes obligatorios, informó la SCT.

      Obesidad, problema de salud frecuente en las escuelas
      Obesidad, problema de salud frecuente en las escuelas

      Obesidad, problema de salud frecuente en las escuelas

      SLP

      Redacción

      URSEHN, no faltan docentes en nivel básico
      URSEHN, no faltan docentes en nivel básico

      URSEHN, no faltan docentes en nivel básico

      SLP

      Redacción

      No hay reporte de ninguna institución

      Comienzan las misas de espigas
      Comienzan las misas de espigas

      Comienzan las misas de espigas

      SLP

      Jesús Vázquez