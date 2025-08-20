logo pulso
TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!



Sin dictamen sobre muerte materna en Hospital vallense

Por Miguel Barragán

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Sin dictamen sobre muerte materna en Hospital vallense

CIUDAD VALLES.- El director del Hospital General de Valles refirió que no hay todavía dictamen sobre lo ocurrido con la joven de Aquismón que murió luego de dar a luz a su hija.

Jesús Guillén Lárraga, encargado del nosocomio explicó que no hay todavía un informe acerca de la situación que llevó a que una joven de 19 años de edad perdiera la vida después de haber dado a luz a su bebé y que provenía del Hospital Básico Comunitario de Aquismón.

Por lo pronto, el médico explicó que hay dos tipos de muertes maternas: la directa y la indirecta.

La primera de ellas es cuando hay responsabilidad en quienes atienden a la joven; mientras que la segunda tiene que ver con el estado de salud previo de la madre o la información que provee a los galenos sobre sus antecedentes.

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP
No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

No descarta J. C. Valladares buscar la gubernatura de SLP

SLP

Jesús Vázquez

Llevó a cabo un conversatorio con socios de Coparmex Matehuala

Impide CFE que la Dapas repare fuga
Impide CFE que la Dapas repare fuga

Impide CFE que la Dapas repare fuga

SLP

Miguel Barragán

Dejó sin agua a poblados cercanos a la Zona Tének, al agujerar conducto

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo
Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

Sesión de hidroterapia en cascadas de Tamasopo

SLP

Carmen Hernández

Realizan foro del Gusano Barrenador
Realizan foro del Gusano Barrenador

Realizan foro del Gusano Barrenador

SLP

Carmen Hernández