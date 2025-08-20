Sin dictamen sobre muerte materna en Hospital vallense

CIUDAD VALLES.- El director del Hospital General de Valles refirió que no hay todavía dictamen sobre lo ocurrido con la joven de Aquismón que murió luego de dar a luz a su hija.

Jesús Guillén Lárraga, encargado del nosocomio explicó que no hay todavía un informe acerca de la situación que llevó a que una joven de 19 años de edad perdiera la vida después de haber dado a luz a su bebé y que provenía del Hospital Básico Comunitario de Aquismón.

Por lo pronto, el médico explicó que hay dos tipos de muertes maternas: la directa y la indirecta.

La primera de ellas es cuando hay responsabilidad en quienes atienden a la joven; mientras que la segunda tiene que ver con el estado de salud previo de la madre o la información que provee a los galenos sobre sus antecedentes.

