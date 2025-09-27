logo pulso
Sin quejas de casos de bullying en URSE

Por Carmen Hernández

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Sin quejas de casos de bullying en URSE

RIOVERDE.- La Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) no ha recibido quejas por algún caso de bullying en alguna institución educativa, pero pide a padres de familia que de saber de algún caso, deben presentar su queja respectivas, que serpa atendida por las autoridades educativas. 

El jefe de la dependencia educativa Miguel Ángel Rivera Arellano, reiteró que no han tenido denuncia por violencia escolar en las instituciones educativas de la Zona Media. 

Explicó que es de vital importancia que los padres de familia sean coadyuvantes de cómo apoyar a los maestros, para evitar casos de bullying. 

Por fortuna no se han recibido quejas o por que no se permitió el ingreso a los alumnos en alguna institución educativa. 

En caso de alguna queja se le recomienda a los paterfamilias acercarse a la dependencia para hacer saber su controversia y que se actue de inmediato.

