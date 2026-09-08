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Socorristas auxilian a hombre tirado a orilla de la carretera

Por Carmen Hernández

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Socorristas auxilian a hombre tirado a orilla de la carretera
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      RIOVERDE .- Fue localizado inconsciente un hombre que padece de sus facultades mentales a orilla de la carretera, se temía que hubiera sido arrollado por algún vehículo, pero luego de ser atendido se negó a ser trasladado a recibir atención médica. 

      Personal de la Cruz Roja dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio porque un hombre estaba tirado a un costado de la carretera 69, en la entrada del Valle Florido. 

      Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a una persona del sexo masculino, el cual padece de sus facultades mentales, y desconocía porque estaba tirado.

      El hombre no permitió que se le brindaran los primeros auxilios, más tarde arribaron sus familiares quienes trasladaron al hombre a la vivienda para hacerse cargo de él, agradecinedo la atención brindada por parte de los socorristas.

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