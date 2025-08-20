Solemne misa de espigas en San Miguelito

MATEHUALA.- Con gran éxito se llevó a cabo la misa de espigas de San Miguelito, la cual se realizó en el parque de este lugar para que pudieran acudir más personas.

Esta tradicional misa tuvo una excelente respuesta por parte de los feligreses, siendo de las primeras celebraciones que se realizan dentro de la ciudad de Matehuala, y de esta manera inician las misas de espigas.

Para iniciar se llevó a cabo una peregrinación la cual salió de la Plaza del Maestro, donde participó una gran multitud de personas, acompañados por diferentes sacerdotes de las parroquias de Matehuala, quienes recorrieron la calle de Independencia hasta llegar a la plaza de San Miguelito que se encuentra al lado.

La misa se decidió oficiar en la plaza, dado que cabe más gente que en la capilla, por lo que pusieron un altar en la plaza y sillas y bancas. El lugar lució completamente lleno de feligreses, sobre todo muchos de la adoración nocturna, y la gente agradeció que afortunadamente este año sí se tuvieron lluvias que no se habían tenido en años, por lo que se tuvieron buenas cosechas; así mismo, al término de la misa las personas del campo llevaron comida preparada con sus cosechas para compartir.

Las celebraciones se estarán llevando acabo a lo largo de lo que resta del mes de agosto y septiembre en diferentes colonias, comunidades y otros municipios del Altiplano potosino, por lo que exhortan a la población católica a estar al pendiente de las distintas celebraciones religiosas que se llevarán a cabo en las parroquias.