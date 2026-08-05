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Solicitan donar mochilas en buen estado

Serán repartidas a las comunidades más apartadas

Por Carmen Hernández

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Solicitan donar mochilas en buen estado
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      RIOVERDE.- Invitan a donar mochilas en buen estado, serán repartidas a las comunidades más apartadas, el centro de acopio es en Coparmex. 

      Cabe destacar que a muchas familias no les alcanza a comprar las mochilas en el regreso a clases, luego de tener gastos tras la clausura del ciclo escolar. Sin embargo a unos días de que inicie el siguiente ciclo escolar, la Comisión de Ecología de Coparmex, puso en marcha la campaña "Mochilas que transforman". 

      Es por ello que hasta el 17 de agosto se estarán recibiendo mochilas nuevas o en buen estado, para repartir a los niños de las comunidades más apartadas del municipio. Se estarán recibiendo de 9 a 2 de la tarde en las oficinas de la Coparmex, ubicadas en Juárez 530 esquina con Bravo. Es por ello que se le exhorta a la población,  para que se unan a esta campaña y apoyen a los niños de las localidades. 

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