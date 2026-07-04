Solo 2 escuelas con denuncias por desfalco

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CIUDAD VALLES.- Solamente dos escuelas tienen denuncias por defraudación de fondos, de acuerdo con el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN).

El titular de la representación de la Unidad, José Isabel Gutiérrez Zúñiga explicó que solamente la Secundaria 5, Rafael Curiel Gallegos y la Secundaria 6, Mártires de Río Blanco son las que pasan por un proceso derivado de una denuncia ante el Ministerio Público y nada más.

Refirió que la mayoría de los planteles siguen los reglamentos en los que se específica que el dinero debe ser manejado por padres de familia (sin intervención del director) y mediante una cuenta mancomunada (no una personal del tesorero o presidente de la APF).