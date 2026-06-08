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Sube nivel del río Valles en dos días

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Sube nivel del río Valles en dos días
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      CIUDAD VALLES.- Sube 70 centímetros de nivel el río Valles en un par de días, la ganancia más alta desde la temporada de lluvias de 2024. Micos queda suspendido para actividades acuáticas.

      Las lluvias intermitentes que ha tenido la región, especialmente el norte de la Huasteca y sur de Tamaulipas (donde nace el Valles) provocaron que, en la estación hidrometeorológica de Santa Rosa, el viernes el nivel estuviera a 52 centímetros (12 centímetros por encima de la escala crítica mínima) y que subiera a 1.22 metros de nivel, un aumento descomunal de 35 centímetros por día, en promedio.

      El Valles, río arriba es conocido como paraje Micos y, en este sitio de interés solamente quedó permitida la apreciación visual, porque el nivel ascendió a 1.82 metros, además de que hay turbiedad. 

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