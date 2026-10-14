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Suben al altar imagen de San Francisco

Por Jesús Vázquez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Suben al altar imagen de San Francisco
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      MATEHUALA.- La imagen de San Francisco de Asís regresó al altar mayor del templo de Real de Catorce, considerado el santuario dedicado a este santo. Con motivo de las fiestas patronales, la imagen fue bajada de su altar para acercarla a los miles de feligreses que acuden al Pueblo Mágico para venerarla.

      Para llevar a cabo la tradicional subida de San Francisco de Asís, primero se realizó un recorrido con la imagen por las principales calles del Pueblo Mágico. En este evento participaron monaguillos, mineros de Santa María de la Paz, integrantes de la Unión de Transportistas de San Francisco de Asís, Recorridos de Películas, Caballerangos Luceros del Real, así como elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, Seguridad Pública Municipal y Tránsito y Vialidad Municipal.

      Cabe mencionar que durante el recorrido también acompañaron a la imagen las reliquias de primer grado de San Francisco de Asís, que permanecieron en el Pueblo Mágico durante las fiestas patronales y permitieron a los fieles acercarse a esta importante tradición religiosa.

      Real de Catorce es un Pueblo Mágico reconocido por la profunda devoción de sus habitantes y visitantes a San Francisco de Asís. Por ello, el pasado 12 de octubre, miles de fieles católicos provenientes de distintos puntos del Altiplano Potosino y de otros estados de la República Mexicana se dieron cita para participar en la tradicional subida de la imagen.

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      En esta ocasión, los mineros tuvieron el honor de cargar en hombros la imagen del santo y acompañarla hasta su lugar en el altar mayor del santuario, en una celebración que reunió a los creyentes en torno a la fe y a una de las tradiciones religiosas más representativas de Real de Catorce.

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