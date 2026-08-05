Sugiere David Medina sus "corcholatas" para alcaldía
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Presume David Medina Salazar que, de acuerdo con una encuesta practicada en Valles para saber los mejores perfiles para la candidatura a la alcaldía del Partido Verde en primer lugar habría quedado David Medina Avendaño, presidente de este instituto político y en segundo Anel Coronado Aguilar, tesorera del Ayuntamiento.
Comentó que mediante consultas que han mandado hacer en su estructura del Partido Verde, el actual dirigente del Verde en Valles y la tesorera van en los dos primeros lugares, respectivamente, luego de que se le preguntó quiénes eran sus "gallos o gallinas" para la elección presidencial del 2027.
Dijo que en los primeros lugares salían ellos, pero no mencionó a otros políticos locales afines a él o de su Gobierno municipal que, en otras ocasiones ha sacado a relucir.
no te pierdas estas noticias
Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos
Huasteca Hoy
Héctor Edgar Mar del Ángel, exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles, fue designado titular de la CEBP.
Valles sumará tres camiones a la recolección de basura
Huasteca Hoy
Dos unidades serán nuevas y otra fue rehabilitada; se incorporarían al servicio el próximo 15 de agosto.