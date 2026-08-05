Sugiere David Medina sus "corcholatas" para alcaldía

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CIUDAD VALLES.- Presume David Medina Salazar que, de acuerdo con una encuesta practicada en Valles para saber los mejores perfiles para la candidatura a la alcaldía del Partido Verde en primer lugar habría quedado David Medina Avendaño, presidente de este instituto político y en segundo Anel Coronado Aguilar, tesorera del Ayuntamiento.

Comentó que mediante consultas que han mandado hacer en su estructura del Partido Verde, el actual dirigente del Verde en Valles y la tesorera van en los dos primeros lugares, respectivamente, luego de que se le preguntó quiénes eran sus "gallos o gallinas" para la elección presidencial del 2027.

Dijo que en los primeros lugares salían ellos, pero no mencionó a otros políticos locales afines a él o de su Gobierno municipal que, en otras ocasiones ha sacado a relucir.