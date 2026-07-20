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Surge otro socavón en la calle Morelos

Por Jesús Vázquez

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Surge otro socavón en la calle Morelos
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      Matehuala.- Surge otro socavón en la calle Morelos, entre Cuauhtémoc y Guerrero, frente a una conocida farmacia, en esta zona circulan cientos de automóviles y motocicletas al día, por lo que es importante que sea reparado el agujero antes de que el hundimiento aumente de tamaño.

      El socavón apareció entre las calles Cuauhtémoc y Guerrero, en el centro de la ciudad, al parecer, se trata de otro hundimiento en el pavimento que podría derivarse de una fuga de agua. 

      Este socavón pudo haber sido provocado debido a las recientes lluvias que se han estado registrando en la ciudad.

       Los comerciantes de esta zona piden que las autoridades acudan lo más pronto posible a revisar el hundimiento, para que sea reparado.

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      Son varias las zonas de la ciudad en las que han surgido socavones debido a las recientes lluvias, además de los cientos de baches que han aparecido en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona centro.

      Cabe mencionar que en esta misma arteria existe un estacionamiento para motocicletas, el cual también se está hundiendo y ya no permite que las unidades se estacionen correctamente. 

      Por ello, los usuarios han solicitado que también se revise y rehabilite esta área, ya que existen pocos espacios exclusivos para motocicletas y cada vez son más las personas que utilizan este tipo de vehículo, por lo que en esta zona ya resulta difícil estacionarse.

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