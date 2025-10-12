Tapa el agua acceso a comunidad Llanitos

Ciudad Fernández.- Continúan cerradas las entradas de la cabecera municipal a Llanitos y de Puestecitos a San Pablo, porque las lluvias no han cesado y aumentan los daños por las tormentas.

El coordinador de Protección Civil Municipal Isaí Arellano dio a conocer que continúan con el monitoreo constante de los ríos y arroyos, para prevenir cualquier contingencia que pueda generar una tragedia.

Señaló que se mantienen cerrados los accesos de la cabecera municipal al Barrio de los Llanitos y de Puestecitos a San Pablo, por lo que se le pide a la población que tome sus precauciones al intentar cruzar los ríos, ya que pueden ser arrastradas por la corriente.

Asimismo se continúa monitoreando los principales cruces de las localidades de la Reformita, la Noria, el Paraíso y Rancho Nuevo, hasta el momento no se ha tenido ninguna situación de emergencia, enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, se está realizando recorridos de vigilancia en coordinación con elementos de Seguridad Pública Municipal, para evitar surja alguna contingencia.