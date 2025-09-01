Temblor sacude la Zona Media

CIUDAD VALLES.- Tembló en Zona Media, de acuerdo con el Sismológico Nacional (SSN) y este domingo en algunos lugares de Tamasopo hubo estruendo y movimiento de la tierra.

El SSN reportó que a las ocho con cinco de la noche de este sábado 30 de agosto hubo un temblor de 3.2 grados en la escala de Richter en el municipio de Cárdenas, que, aunque es Zona Media, es uno de los municipios cercanos a Tamasopo.

Esta tarde de domingo 31 de agosto, los habitantes de Tambaca y Abras del Corozo percibieron un estruendo, seguido de un temblor, dentro del municipio de Tamasopo, aunque la dirección de Protección Civil Municipal no ha reportado oficialmente nada, ni tampoco hay evidencia del SSN al respecto.