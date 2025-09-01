logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Temblor sacude la Zona Media

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Temblor sacude la Zona Media

CIUDAD VALLES.- Tembló en Zona Media, de acuerdo con el Sismológico Nacional (SSN) y este domingo en algunos lugares de Tamasopo hubo estruendo y movimiento de la tierra.

El SSN reportó que a las ocho con cinco de la noche de este sábado 30 de agosto hubo un temblor de 3.2 grados en la escala de Richter en el municipio de Cárdenas, que, aunque es Zona Media, es uno de los municipios cercanos a Tamasopo.

Esta tarde de domingo 31 de agosto, los habitantes de Tambaca y Abras del Corozo percibieron un estruendo, seguido de un temblor, dentro del municipio de Tamasopo, aunque la dirección de Protección Civil Municipal no ha reportado oficialmente nada, ni tampoco hay evidencia del SSN al respecto. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invitan a jóvenes para ser policías
Invitan a jóvenes para ser policías

Invitan a jóvenes para ser policías

SLP

Jesús Vázquez

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta
Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

SLP

Carmen Hernández

Donaría recursos que se recaudaron en tianguis dominical, pero se echó para atrás

Activa la economía el regreso a clases
Activa la economía el regreso a clases

Activa la economía el regreso a clases

SLP

Redacción

Acercan servicios de salud a comunidades
Acercan servicios de salud a comunidades

Acercan servicios de salud a comunidades

SLP

Jesús Vázquez