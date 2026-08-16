Temen ambulantes a reordenamiento

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Surgen dudas e intrigas en el mercado sobre el reordenamiento que llevará a cabo el Ayuntamiento con los ambulantes.

No obstante que el presidente municipal, David Medina Salazar dio a conocer que no habría remoción de puestos ambulantes en la zona centro, sino que habría un reordenamiento, entre los ambulantes de algunas zonas, dentro de la plataforma y fuera de ésta, en la Madero o en las calles Porfirio Díaz tienen la idea de que habrá preferencias para algunos y mano dura para otros.

El director de Comercio, Mario Reyes Garza también había dicho que la operación, que comienza el lunes no quitará a nadie de su área de trabajo, sin embargo, tendrán que reducir el espacio a algunos que han crecido en sus tendidos, mucho más del metro con 30 centímetros que deben tener para ofrecer sus artículos.