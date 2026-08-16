logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Temen ambulantes a reordenamiento

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A
Temen ambulantes a reordenamiento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Surgen dudas e intrigas en el mercado sobre el reordenamiento que llevará a cabo el Ayuntamiento con los ambulantes.

      No obstante que el presidente municipal, David Medina Salazar dio a conocer que no habría remoción de puestos ambulantes en la zona centro, sino que habría un reordenamiento, entre los ambulantes de algunas zonas, dentro de la plataforma y fuera de ésta, en la Madero o en las calles Porfirio Díaz tienen la idea de que habrá preferencias para algunos y mano dura para otros.

      El director de Comercio, Mario Reyes Garza también había dicho que la operación, que comienza el lunes no quitará a nadie de su área de trabajo, sin embargo, tendrán que reducir el espacio a algunos que han crecido en sus tendidos, mucho más del metro con 30 centímetros que deben tener para ofrecer sus artículos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles
      David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles

      David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Fuentes cercanas al partido señalan que analiza separarse del cargo que asumió el pasado 23 de febrero

      Motociclista se estampa contra equino
      Motociclista se estampa contra equino

      Motociclista se estampa contra equino

      SLP

      Carmen Hernández

      Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos
      Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos

      Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos

      SLP

      Redacción

      Genera inconformidad de paterfamilias la necedad del político

      Cae hombre de azotea
      Cae hombre de azotea

      Cae hombre de azotea

      SLP

      Carmen Hernández