Temen ambulantes a reordenamiento
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CIUDAD VALLES.- Surgen dudas e intrigas en el mercado sobre el reordenamiento que llevará a cabo el Ayuntamiento con los ambulantes.
No obstante que el presidente municipal, David Medina Salazar dio a conocer que no habría remoción de puestos ambulantes en la zona centro, sino que habría un reordenamiento, entre los ambulantes de algunas zonas, dentro de la plataforma y fuera de ésta, en la Madero o en las calles Porfirio Díaz tienen la idea de que habrá preferencias para algunos y mano dura para otros.
El director de Comercio, Mario Reyes Garza también había dicho que la operación, que comienza el lunes no quitará a nadie de su área de trabajo, sin embargo, tendrán que reducir el espacio a algunos que han crecido en sus tendidos, mucho más del metro con 30 centímetros que deben tener para ofrecer sus artículos.
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