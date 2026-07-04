Todo listo para fiestas de Virgen del Carmen
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RIOVERDE.- Todo listo para la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, la elección de la reina se realizará el 14 de julio, que encabezará los eventos que se lleven a cabo en la localidad.
La Feria se realizará del 13 al 16 de julio en el Ejido Puente del Carmen, el 12 se llevará a cabo una cabalgata, el 13 se efectuará la inauguración del evento, se contará con la participación del grupo de danza de la Secundaria Técnica 74 y Escuela Primaria Emiliano Zapata.
El 14 de julio es la presentación y coronación de las candidatas.
Para cerrar con broche de oro, este 17 de julio se llevará una Topada entre Hilario Gutiérrez y Fidel Cruz.
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Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda y disfrute de los juegos mecánicos y cada uno de los eventos que se llevarán a cabo para festejar a la Virgen del Carmen.
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