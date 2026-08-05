Tormenta derriba estatua de Juárez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- Este lunes por la noche se presentó una fuerte lluvia y vientos muy fuertes en Matehuala lo que terminó derrumbando la estatua de Benito Juárez que se encuentra en la plaza que tiene su mismo nombre, por fortuna no hubo personas lesionadas, pero el monumento quedó hecho

pedazos.

La estatua quedó destrozada y al lugar acudieron elementos de policía para resguardarla y ver si se puede restaurar este icónico monumento. La estatua era muy conocida por darle la espalda a la Catedral de Matehuala, que muchos dicen que era una referencia a que Benito Juárez fue el que hizo leyes para separar el gobierno de la iglesia católica.

Cabe hacer mención que este monumento ya tenía 120 años de haberse instalado en Matehuala, pues se colocó el 21 marzo de 1906 por el centenario de su natalicio, y antes de estar este monumento la plaza se llamaba Plaza Hidalgo y tenía una estatua del Rey Neptuno que se había colocado cuando trajeron el agua de Laureles, pero ya cuando colocaron al Benemérito de las Américas este lugar cambió su nombre a Plaza Juárez

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dicen que cuando algo no causa ningún efecto se utiliza el conocido dicho mexicano: "Le hizo lo que el viento a Juárez", es decir, nada, pero esta vez, el viento sí hizo de las suyas, las fuertes ráfagas registradas en Matehuala terminaron por derribar el monumento de Benito Juárez, ubicado frente a la Catedral. Una curiosa coincidencia que convirtió el popular dicho en realidad: esta vez, el viento sí le hizo algo a Juárez.