logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tormenta derriba estatua de Juárez

Por fortuna no hubo personas lesionadas

Por Jesús Vázquez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
A
Tormenta derriba estatua de Juárez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Este lunes por la noche se presentó una fuerte lluvia y vientos muy fuertes en Matehuala lo que terminó derrumbando la estatua de Benito Juárez que se encuentra en la plaza que tiene su mismo nombre, por fortuna no hubo personas lesionadas, pero el monumento quedó hecho 

      pedazos.

      La estatua quedó destrozada y al lugar acudieron elementos de policía para resguardarla y ver si se puede restaurar este icónico monumento. La estatua era muy conocida por darle la espalda a la Catedral de Matehuala, que muchos dicen que era una referencia a que Benito Juárez fue el que hizo leyes para separar el gobierno de la iglesia católica.

      Cabe hacer mención que este monumento ya tenía 120 años de haberse instalado en Matehuala, pues se colocó el 21 marzo de 1906 por el centenario de su natalicio, y antes de estar este monumento la plaza se llamaba Plaza Hidalgo y tenía una estatua del Rey Neptuno que se había colocado cuando trajeron el agua de Laureles, pero ya cuando colocaron al Benemérito de las Américas este lugar cambió su nombre a Plaza Juárez 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dicen que cuando algo no causa ningún efecto se utiliza el conocido dicho mexicano: "Le hizo lo que el viento a Juárez", es decir, nada, pero esta vez, el viento sí hizo de las suyas, las fuertes ráfagas registradas en Matehuala terminaron por derribar el monumento de Benito Juárez, ubicado frente a la Catedral. Una curiosa coincidencia que convirtió el popular dicho en realidad: esta vez, el viento sí le hizo algo a Juárez.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos
      Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos

      Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Héctor Edgar Mar del Ángel, exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles, fue designado titular de la CEBP.

      Valles sumará tres camiones a la recolección de basura
      Valles sumará tres camiones a la recolección de basura

      Valles sumará tres camiones a la recolección de basura

      SLP

      Huasteca Hoy

      Dos unidades serán nuevas y otra fue rehabilitada; se incorporarían al servicio el próximo 15 de agosto.

      Adulto mayor se suicida
      Adulto mayor se suicida

      Adulto mayor se suicida

      SLP

      Redacción

      Nueve heridos por pirotecnia en Axtla
      Nueve heridos por pirotecnia en Axtla

      Nueve heridos por pirotecnia en Axtla

      SLP

      Redacción

      Una persona sufrió amputación de dos dedos