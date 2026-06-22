Tormentas continúan causando muchos daños

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Matehuala.- Continuaron las fuertes lluvias durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en el Altiplano, donde las precipitaciones no dieron tregua durante varias horas, provocando más daños en la comunidad de El Jordán, perteneciente al municipio de Catorce. Además, las localidades de Tanque Colorado y Viborillas también resultaron afectadas, quedando incomunicadas debido a la destrucción de sus caminos principales. Asimismo, se registraron afectaciones en los municipios de Villa de Guadalupe, Cedral y Charcas.

Las intensas lluvias no cesaron durante toda la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo, ocasionando daños en diversos puntos de la región.

La Sierra de Catorce continuó siendo una de las zonas más afectadas, especialmente la comunidad de El Jordán, que permanece incomunicada.

Las precipitaciones también alcanzaron al municipio de Matehuala, donde este fenómeno natural persistió durante varias horas.

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En Matehuala, uno de los principales daños fue el deterioro del pavimento en varias calles de la ciudad. No obstante, las mayores afectaciones se registraron en las comunidades de Viborillas y Tanque Colorado, donde el camino principal quedó prácticamente destruido por la fuerza de la corriente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron diversos servicios de auxilio a personas que quedaron atrapadas en sus vehículos debido a las inundaciones.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el rescate de dos mujeres en el kilómetro 169 de la carretera 57, a la altura del Trópico de Cáncer, ya que su vivienda y los alrededores estaban siendo inundados, impidiéndoles salir por sus propios medios. Los bomberos acudieron al lugar y las trasladaron a un sitio seguro con familiares.

Los municipios de Villa de Guadalupe, Cedral y Charcas también registraron importantes afectaciones por las lluvias, ya que varias zonas quedaron inundadas y numerosos caminos y calles resultaron dañados. Hasta el momento no se han reportado víctimas humanas derivadas de este fenómeno natural.