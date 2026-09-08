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Torre de Urgencias del IMSS, sin aire acondicionado

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Torre de Urgencias del IMSS, sin aire acondicionado
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      CIUDAD VALLES.- El IMSS reporta arreglado el sistema eléctrico del nosocomio, mientras que el Hospital del Bienestar sigue sin aires acondicionados en la torre de Urgencias.

      La tarde de este domingo 6 de septiembre, el IMSS reportó que, después de una jornada con calor extremo (sensación arriba de 40 grados), sin energía eléctrica de la red, sino de su propia planta de emergencia, para la noche de esta jornada ya contaban con el aire acondicionado central, para salud de los pacientes.

      En el caso del Hospital General, hay personal haciendo trabajos de reparación y de sustitución de piezas, sin embargo, el agobio por el bochorno sigue afectando a pacientes y trabajadores de esa institución que ahora administra el Gobierno Federal a través de IMSS Bienestar.

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