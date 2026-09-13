Trágico accidente sufre familia, muere un menor

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RIOVERDE.- Trágico accidente sufre una familia de Ciudad Fernández, el percance se suscitó en la carretera Querétaro, acudían a pasear, un menor pierde la vida.

Los lamentables hechos ocurrieron en la carretera Querétaro- San Luis en el kilómetro 68, cuando una familia y amigos viajaban en una camioneta color blanco, se dirigía de paseo a Querétaro.

Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando la unidad fue embestida por un trailer.

En el lugar perdió la vida un niño de 6 años, mientras que sus padres y 2 personas más resultaron con severas lesiones.

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Los heridos fueron trasladados de emergencia a recibir atención médica a diversas clínicas.

Al lugar acudieron servicios periciales, tomó conocimiento del hecho elementos de la Guardia Nacional.