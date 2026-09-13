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Trágico accidente sufre familia, muere un menor

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Trágico accidente sufre familia, muere un menor
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      RIOVERDE.- Trágico accidente sufre una familia de Ciudad Fernández, el percance se suscitó en la carretera Querétaro, acudían a pasear, un menor pierde la vida. 

      Los lamentables hechos ocurrieron en la carretera Querétaro- San Luis en el kilómetro 68, cuando una familia y amigos viajaban en una camioneta color blanco, se dirigía de paseo a Querétaro.  

      Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando la unidad fue embestida por un trailer. 

      En el lugar perdió la vida un niño de 6 años, mientras que sus padres y 2 personas más resultaron con severas lesiones.  

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      Los heridos fueron trasladados de emergencia a recibir atención médica a diversas clínicas. 

      Al lugar acudieron servicios periciales, tomó conocimiento del hecho elementos de la Guardia Nacional.

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