Trámite de supervivencia, para descuento en pago de agua

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CIUDAD VALLES.- Para hacer el descuento de adultos mayores en el recibo de Dapas hay que hacer el trámite anual de supervivencia, recomiendan en el organismo operador.

El director del organismo operador, Óscar Osmín Meraz Echeverría dijo que cada año se debe hacer el papeleo para gozar del descuento del 50 por ciento en el recibo y agregó que una vez que presenten su credencial de elector, su Inapam y su recibo sin adeudo, en ese momento los mayores de 60 años pueden seguir pagando la factura con descuento.

Aunque ha habido algunas quejas porque precisamente cuando los sexagenarios quieren hacer el trámite, no hay sistema, dijo que pueden estas altas de supervivencia se pueden hacer en los horarios habituales, pues no son comunes las fallas.