Transportistas piden apoyo de autoridades

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Los propietarios de peceras que viajan a comunidades muy retiradas del Altiplano Potosino y de Doctor Arroyo llevaron a cabo una rueda de prensa, en la que dieron a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no los deja trabajar, incluso han quitado sus vehículos a algunos de los choferes, ya que no hay transportes que viajen a lugares tan retirados y trasladen a las personas a la ciudad de Matehuala para hacer sus compras y vender sus productos.

Comentaron que todos los días trasladan a personas de comunidades que se encuentran hasta a 80 kilómetros de distancia de la ciudad de Matehuala, que acuden a cita médica.

También trasladaban a muchos productores de quesos, frutas y verduras que viajaban en estas peceras para vender sus productos a la gente de Matehuala o también a algunas tiendas y fruterías.

Además a estudiantes de escuelas como la Normal, la ENEM, UAMRA y la Universidad de Matehuala, para que pudieran realizar sus estudios en esta ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Manifestaron que la SCT les estuvo quitando sus vehículos, exigiéndoles un permiso, e inclusive a quienes les han quitado sus vehículos los están multando con más de 50 mil pesos, además de que tienen que pagar la grúa y el tiempo que han estado sus vehículos en los patios de la pensión.

Declararon que, por miedo a que les quiten sus vehículos, los choferes de las unidades que trasladan a personas de esas comunidades ya no están trabajando, en ocasiones han brindado auxilio como ambulancias, pues en estas comunidades no hay doctores y los centros de salud funcionan de manera deficiente, durante las noches les ha tocado trasladar a enfermos a un hospital.

Agregaron que cuando les quitaron las camionetas, incluso llegaron con oficiales de policía para hacer uso de la fuerza pública, por lo que no se pudieron defender para evitar ser agredidos, y consideran que es una injusticia lo que se está cometiendo contra los choferes que brindan este servicio a las comunidades.