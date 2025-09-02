logo pulso
Tres días sin cobro de parquímetro

Hasta que haya un acuerdo Ayuntamiento-Iberparking

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Desde este lunes y hasta el miércoles no habrá cobros en parquímetros, hasta que se defina el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa Iberparking, informó el alcalde David Medina Salazar.

Luego de varias propuestas de acuerdo económico sin asidero, este inicio de mes, el munícipe informó que durante los días 1, 2 y 3 de septiembre no se pagará por estacionamiento en Valles, mientras busca llegar a un acuerdo con los empresarios de Iberparking que ayude a arreglar y regular el funcionamiento de la empresa, que ha tenido una relación ríspida con los ciudadanos. Los acuerdos de esta naturaleza suelen celebrarse cada tres años y suelen quedar estipulados al principio del periodo trianual.

Sobre la posibilidad de que esta medida provoque una demanda de parte de Iberparking, el alcalde desestimó que pudiera darse ese escenario.

