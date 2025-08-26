logo pulso
Triunfa Coatlicue en la Fenapo

Por Jesús Vázquez

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- El domingo por la tarde el grupo de danza folclórica internacional Coatlicue se presentó en el pabellón cultural de la Fenapo, donde estuvieron interpretando diferentes bailables típicos de la región y tuvieron una excelente respuesta de las personas que acudieron a verlos.

Coatlicue se presentó con gran éxito interpretando bailables sobre todo de Matehuala y el Altiplano, y un gran número de turistas y potosinos acudieron a su gran presentación, y quedaron admirados al ver los grandiosos vestuarios que traían para sus bailables, así como cada uno de los bailables típicos que ellos presentaron, al finalizar la gente les brindo un gran aplauso por su gran presentación. 

El grupo de danza folclórica Coatlicue tiene más de 30 años de fundación, interpretando diversos bailables folclóricos de toda la República y sobre todo de Matehuala y el Altiplano, y a lo largo de estos años han acudido a diversos estados de la República a representar sus bailables, e incluso al extranjero donde les han solicitado ir a bailar, y siempre logran poner muy en alto el nombre de Matehuala.

Este grupo fue fundado por Jesús Torres Arias quien continúa como director del grupo y lo fundó con la finalidad de rescatar los bailables folclóricos, ya que anteriormente no había grupos de danza folclórica y era algo que ya se estaba perdiendo. 

