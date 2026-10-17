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Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Turismo estatal entrega despensas de Sedesore
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      CIUDAD VALLES.- Turismo del Estado se sumó a la entrega de los beneficios alimentarios para personas de comunidades y ejidos donde no se había culminado con la entrega, este viernes. 

      Este mediodía, además de las entregas hechas, casa por casa, la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echeverría y su equipo de trabajo entregaron alrededor de 300 despensas de las que reparte de manera directa la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, además de otras dependencias de Gobierno. 

      De manera escueta, Yolanda Cepeda Echeverría dijo que era parte de la colaboración que tienen las oficinas de las diferentes Secretarías con la finalidad de que las comunidades más alejadas no se quedaran sin el programa del paquete alimenticio al que están inscritos.

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