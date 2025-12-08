Un éxito, concurso del mejor tamal

CERRITOS .- Todo un éxito el concurso del mejor tamal que fue celebrado en el municipio con la participación de 12 personas presentando su mejor tamal elaborado con diversos guisos, Aurelia Zavala obtuvo el primer lugar.

El sábado se llevó a cabo la Expo Tamal y el Atole 2025, donde se realizó el concurso al mejor tamal, teniendo una buena respuesta con personas participantes, presentando varios tamales elaborados con diversos guisos y su mejor preparación.

Las personas realizaron sus tamales con las recetas tradicionales, pero cada una con su mejor buque para lograr obtener el triunfo en el evento.

El primer lugar lo obtuvo Aurelia Zavala con el tamal cuiches de frijoles, con una receta familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tamal de hoja de acelga con queso elaborado por Erika Ramírez obtuvo el segundo lugar.

Mientras que el tercer lugar lo obtuvo Flor Yadira Meza Tovar, con el tamal huasteco de camarón.