Un éxito, edición de Bombero Challenge
Participaron bomberos de varios municipios
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo un éxito la segunda edición de Bomberos Challenge, el Bombero más fuerte, el primer lugar se lo llevó el cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández.
Fueron 12 equipos los que participaron de los municipios de San Ciro de Acosta, Cárdenas, San Luis Potosí y Rioverde, participaron en la segunda edición del Bombero el más fuerte.
El primer lugar fue obtenido por los bomberos de Ciudad Fernández, segundo BMV y tercer lugar San Luis Potosí.
Asimismo se llevó a cabo la segunda edición de Powerlifting, donde estuvieron participando Evo Gym, Gym Life y Venom Gym y Driven Gym, de gran destreza.
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Con este tipo de actividades se impulsa el deporte y la preparación física de los bomberos, además de generar un personal mejor preparado y en las mejores condiciones para brindar auxilio cuando se requiera.
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