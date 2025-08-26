Un niño de Villa El Cielo nombrado soldado por un día

CIUDAD VALLES.- Niño con discapacidad es ungido como nuevo soldado en el 36 Batallón de Infantería como parte de las estrategias de proximidad social de este cuerpo castrense.

El niño Alexander Hernández Hernández, de 11 años de edad, quien pertenece a Villa El Cielo, dentro del Sistema DIF, hoy fue nombrado como parte de las Fuerzas Armadas, dentro del campo militar de Valles, luego de que el Comandante interino del 36 Batallón, Juan Carlos Romero Lucas le ofreciera este grado, ante la mirada de la licenciada del CREE, Graciela Curiel Soto.

El soldado por un día conoció los equipos binomios y fue celebrado con un desayuno y pastel en el comedor de las instalaciones castrenses, “una fiesta para el nuevo miembro de nuestro Batallón”, dijo el comandante, quién además ofreció un regalo a Alexander, quien hoy vistió el uniforme militar, con beneplácito.