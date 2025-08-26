logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Un niño de Villa El Cielo nombrado soldado por un día

Por Redacción

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Un niño de Villa El Cielo nombrado soldado por un día

CIUDAD VALLES.- Niño con discapacidad es ungido como nuevo soldado en el 36 Batallón de Infantería como parte de las estrategias de proximidad social de este cuerpo castrense.

El niño Alexander Hernández Hernández, de 11 años de edad, quien pertenece a Villa El Cielo, dentro del Sistema DIF, hoy fue nombrado como parte de las Fuerzas Armadas, dentro del campo militar de Valles, luego de que el Comandante interino del 36 Batallón, Juan Carlos Romero Lucas le ofreciera este grado, ante la mirada de la licenciada del CREE, Graciela Curiel Soto.

El soldado por un día conoció los equipos binomios y fue celebrado con un desayuno y pastel en el comedor de las instalaciones castrenses, “una fiesta para el nuevo miembro de nuestro Batallón”, dijo el comandante, quién además ofreció un regalo a Alexander, quien hoy vistió el uniforme militar, con beneplácito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protestan morenistas por asamblea en casa
Protestan morenistas por asamblea en casa

Protestan morenistas por asamblea en casa

SLP

Redacción

Detienen a sujeto por robo
Detienen a sujeto por robo

Detienen a sujeto por robo

SLP

Redacción

Invitan a cursos del ICAT
Invitan a cursos del ICAT

Invitan a cursos del ICAT

SLP

Carmen Hernández

Detienen policías a presunto ladrón
Detienen policías a presunto ladrón

Detienen policías a presunto ladrón

SLP

Carmen Hernández