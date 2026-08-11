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Una buena para cañeros, venderán azúcar a los EU

Abren frontera y comprarán más de un millón de toneladas del endulzante

Por Redacción

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Una buena para cañeros, venderán azúcar a los EU
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      CIUDAD VALLES.- Una buena entre tantas malas: Estados Unidos de América pronosticó que necesitará un millón 100 mil toneladas de azúcar mexicano, luego de haber dejado de comprarlo en el pasado ciclo.

      En su reciente alocución a los cañeros de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Aarón Renteral Campos, delegado nacional de esta agrupación dio a conocer que, contrario a la debacle en la exportación de azúcar de México hacia Estados Unidos, las cosas podrían cambiar para bien.

      Explicó que, normalmente, la Unión Americana solía pedir a la industria azucarera mexicana hasta 1 millón y medio de toneladas de azúcar, sin embargo, en el ciclo pasado, la compra del endulzante se redujo a 130 mil toneladas, 93 por ciento menos de lo habitual, desplomándose las ganancias de la industria y por ende de los cañeros mexicanos y huastecos.

      Sin embargo, la estimación de agosto a marzo de las autoridades agrarias de EEUU es que necesitará adquirir un millón 100 mil toneladas, lo que empujaría la economía del sector de manera considerable.

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      Hay que recordar que además de las sequías, la falta de interés del mercado norteamericano dejó casi en la ruina a los cañeros mexicanos, mientras que Estados Unidos compraba el azúcar indio, brasileño o australiano, en mayores cantidades.

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