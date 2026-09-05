Unidad deportiva, enorme basurero

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Villa de la Paz.- Visitantes que acuden a la Unidad Deportiva dejan el sitio de esparcimiento y de eventos deportivos convertido en un tiradero de basura, por lo que se está solicitando a quienes acuden tomen conciencia y ayuden para mantener el sitio limpio.

Personal de la dirección de Servicios Públicos Primarios realiza labores de limpieza luego de los partidos y es común encontrar montones de residuos dispersos en distintos puntos de las instalaciones.

Ante esta situación, la dependencia hizo un llamado a deportistas, aficionados y familias que acuden regularmente a los encuentros para que depositen sus desechos en los contenedores disponibles o lleven consigo bolsas para recoger la basura que generen durante su estancia.

El exhorto también fue dirigido a los vendedores ambulantes que se instalan en las inmediaciones de las canchas, a quienes se pidió contar con bolsas de basura visibles en sus puestos para facilitar que sus clientes puedan depositar los residuos y evitar que estos terminen en las áreas verdes y gradas.

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La Dirección de Servicios Públicos Primarios señaló que las cuadrillas municipales mantienen trabajos constantes de limpieza y mantenimiento; sin embargo, advirtió que conservar en buenas condiciones los espacios deportivos requiere de la participación de quienes los utilizan.

Las autoridades insistieron en que mantener limpias las instalaciones no solo contribuye a mejorar la imagen de la Unidad Deportiva, sino que también ayuda a prevenir la acumulación de desperdicios y posibles focos de infección. El llamado se da por las próximas jornadas deportivas, con la intención de que jugadores, aficionados, comerciantes y familias colaboren en mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas para su uso.