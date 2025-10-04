logo pulso
Vacunación masiva de perros y gatos

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Vacunación masiva de perros y gatos

CIUDAD VALLES.- Va la Jurisdicción Sanitaria V por la meta de vacunar 28 mil perros y gatos en los cinco municipios que le corresponden, luego de que comenzó la vacunación masiva de mascotas.

Este viernes, hubo aplicaciones de dosis contra la rabia en los sectores de Lomas de San José, Rotarios, en el Colosio, Lázaro Cárdenas, la Prepa Valles y el Carmen 1, pero las vacunas seguirán disponibles en centros de salud, la semana que entra.

En el departamentos de Zoonosis hay una meta de 28 mil gatos y perros en los cinco municipios del área de influencia, es decir, un promedio de cinco mil 600 mascotas por cada uno de ellos, aunque con la premisa de que Valles tiene la mayor población de perros y gatos.

