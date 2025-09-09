Vacunan ganado por riesgo de rabia

RIOVERDE.- Ante el incremento de casos sospechosos de rabia en el ganado, se está vacunando a todos los animales para evitar se genere una pandemia.

Jesús Moreno Medina, presidente de la Unión Ganadera Local refiere que se cuenta con la suficiente vacuna para aplicarla al ganado, ya que es importante que los productores lleven el registro de fierro autorizado y una hielera para hacerles entrega de la dosis.

Se habla de casos de rabia en algunos animales, pero hasta que no se realice un muestreo, los biólogos dictaminarán si pueden realizar el resguardo de animales que han muerto supuestamente por rabia.

Ante los casos sospechosos en Progreso y Pastora, de lo que no hay nada oficial se vacunará el ganado para prevenir cualquier riesgo.

Supuestamente ha habido mortandad de equinos y bovinos. Se dijo que en caso de un foco rojo, también se realiza la captura de murciélago.

Por lo que se les hace un llamado a los productores ganaderos para que se acerquen a la Unión Ganadera Local por la vacuna, la cual no tiene costo.