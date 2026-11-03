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Van contra vándalos que dañaron alumbrado

Por Carmen Hernández

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Van contra vándalos que dañaron alumbrado
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      RIOVERDE.- Fue ubicado el grupo de jóvenes que vandalizaron las lámparas en el Ejido de San Marcos, por lo que se formalizará la denuncia para que paguen por los daños causados.   

      Los jóvenes provocaron daños al cableado de las lámparas, por lo que las calles quedaron a oscuras. 

      El alcalde Arnulfo Urbiola Román dio a conocer que se han arreglado las lámparas, pero un grupo de delincuentes, cortan el cableado para que no haya alumbrado y las calles queden en tinieblas.

        Señaló que han sido identificados los responsables de estas acciones de vandalismo y saben para quien trabajan, por lo que iniciarán acciones en su contra. 

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      Adelantó que en cualquier momento serán detenidos y pagarán las consecuencias de sus actos delictivos, además de los que los contratan también.  

      Hizo hincapié que se presentará la denuncia para que paguen todos los daños, ocasionados, en caso de tener una negativa, serán detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía.

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