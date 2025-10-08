Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

MATEHUALA.- Este martes un tráiler de gran tamaño derribó cables de telefonía y energía eléctrica en la calle Reforma, entre Altamirano y Filomeno Mata.

Al lugar acudieron corporaciones policiacas para cerrar el tramo de la calle, ya que representaba un verdadero peligro.

Los hechos se suscitaron la tarde este martes cuando un tráiler de gran tamaño que pasaba por el centro de la ciudad, al llegar a la calle Reforma entre Altamirano y Filomeno Mata derribó los cables de la luz y de la empresa de teléfonos, lo que provocó un caos en la zona ya que se quedaron sin electricidad, por lo que se reportó el problema a la CFE.

Debido a que los cables se encontraban tirados en la calle y representaban un peligro para la ciudadanía, dado que si alguien pisaba los cables les podía producir una descarga eléctrica, ante esta situación acudieron los elementos de las corporaciones policiacas quienes inmediatamente cerraron este tramo de calle para evitar que ocurriera algún accidente en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar acudieron trabajadores de la CFE quienes estuvieron realizando labores para poder trabajar, bajaron la energía eléctrica en la zona para acomodar el cableado, y ya posteriormente la volvieron a encender.

Cabe hacer mención que ya son muchos los accidentes que ocurren porque dejan pasar tráileres y camiones de gran dimensión a la zona centro, donde es un verdadero tendedero de cables de la luz, de teléfonos y empresas de televisión por cable.