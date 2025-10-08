logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arrancó el UBRTON en Rioverde

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Arrancó el UBRTON en Rioverde

RIOVERDE.- Arrancó el UBRTON y concluirá en febrero, la meta es reunir 500 mil pesos, confirmó la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero.  

Sostuvo la presidenta del DIF Municipal que la semana pasada fueron presentadas las candidatas a reina y rey del UBRTON, por lo que la coronación se realizará en el mes de noviembre; las actividades para reunir recursos concluirán en el mes de febrero.  

El recurso será destinado también para equipamiento y apoyar para algunas cirugías para los menores de edad; finalmente hizo un llamado a la población para que participen y compren boletos para las diversas rifas que se realizarán.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración
Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

SLP

Miguel Barragán

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono
Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

SLP

Jesús Vázquez

Regularizarán terrenos en derecho de vía
Regularizarán terrenos en derecho de vía

Regularizarán terrenos en derecho de vía

SLP

Redacción

Esto, sin intermediación de pseudo líderes: Torres Flores

Arrancó el UBRTON en Rioverde
Arrancó el UBRTON en Rioverde

Arrancó el UBRTON en Rioverde

SLP

Carmen Hernández