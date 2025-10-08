Arrancó el UBRTON en Rioverde

RIOVERDE.- Arrancó el UBRTON y concluirá en febrero, la meta es reunir 500 mil pesos, confirmó la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero.

Sostuvo la presidenta del DIF Municipal que la semana pasada fueron presentadas las candidatas a reina y rey del UBRTON, por lo que la coronación se realizará en el mes de noviembre; las actividades para reunir recursos concluirán en el mes de febrero.

El recurso será destinado también para equipamiento y apoyar para algunas cirugías para los menores de edad; finalmente hizo un llamado a la población para que participen y compren boletos para las diversas rifas que se realizarán.