Verifican seguridad en puestos de alimentos

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RIOVERDE.- Monitorean las instalaciones de gas en los puestos de alimentos cerca de los panteones, para prevenir riesgos de alguna explosión por unas fuga de gas.

Cabe destacar que por el Día de Muertos se colocaron algunos puestos que tienen a la venta alimentos preparados como enchiladas, tacos rojos, gorditas, entre otros.

Se verificó que las instalaciones estuvieran en óptimas condiciones, para prevenir una fuga de gas que pusiera en riesgo la integridad de las personas.

Al verificar el personal de Protección Civil confirmó que el equipo estaba en buen estado, por lo que descartó cualquier riesgo.

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Estas medidas de seguridad se aplican para prevenir una contingencia mayor, que pusiera en riesgo a las familias que acuden a los cementerios y que ponga en riesgo su vida.