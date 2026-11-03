Vigilan policías cementerios municipales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- La coordinación de Protección Civil realiza operativo en el cementerio donde se tuvo más de 4 mil personas que visitaron el cementerio para llevar flores a las tumbas de sus familiares fallecidos, además de estar algunos momentos.

La Coordinación de Protección Civil acompañada de su equipo realizó un recorrido en el cementerio, trabajando para prevenir alguna contingencia para las personas que acudieron al cementerio, en esta fecha tan especial, para recordar a sus seres queridos que están sepultados en estos cementerios.

Más de 4 mil personas visitaron a sus seres queridos a quienes les llevaron flores, además de orar frente a su tumba, con gran nostalgia y tristeza.

Hasta el momento no se han presentado incidentes que pongan en riesgo a los visitantes, pero se mantendrá la vigilancia, además están al pendiente los paramédicos, para que puedan actuar en caso de una emergencia que llegar a presentar con alguna persona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí