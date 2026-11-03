logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vigilan policías cementerios municipales

Previenen riesgo y la integridad de familias que acuden al camposanto

Por Carmen Hernández

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Vigilan policías cementerios municipales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- La coordinación de Protección Civil realiza operativo en el cementerio donde se tuvo más de 4 mil personas que visitaron el cementerio para llevar flores a las tumbas de sus familiares fallecidos, además de estar algunos momentos. 

      La Coordinación de Protección Civil acompañada de su equipo realizó un recorrido en el cementerio, trabajando para prevenir alguna contingencia para las personas que acudieron al cementerio, en esta fecha tan especial, para recordar a sus seres queridos que están sepultados en estos cementerios. 

      Más de 4 mil personas visitaron a sus seres queridos a quienes les llevaron flores, además de orar frente a su tumba, con gran nostalgia y tristeza. 

      Hasta el momento no se han presentado incidentes que pongan en riesgo a los visitantes, pero se mantendrá la vigilancia, además están al pendiente los paramédicos, para que puedan actuar en caso de una emergencia que llegar a presentar con alguna persona.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)
        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

        SLP

        Huasteca Hoy

        El siniestro alcanzó también a varios vehículos que fueron consumidos por las llamas

        Suspenderán servicio de recolección de basura
        Suspenderán servicio de recolección de basura

        Suspenderán servicio de recolección de basura

        SLP

        Jesús Vázquez

        Cientos de personas llegan a los panteones
        Cientos de personas llegan a los panteones

        Cientos de personas llegan a los panteones

        SLP

        Jesús Vázquez

        Enjambre de abejas ataca a una familia
        Enjambre de abejas ataca a una familia

        Enjambre de abejas ataca a una familia

        SLP

        Carmen Hernández

        Lograron sobrevivir junto con una mascota, que también fue