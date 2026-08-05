Voz y Dignidad respalda el nombramiento de Del Ángel
En redes, la agrupación dijo llevan 4 designaciones de la dirección de la CEPB
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Voz y Dignidad por los Nuestros, colectivo de madres buscadoras de San Luis Potosí vio con buenos ojos el nombramiento de Héctor Edgar Mar del Ángel como director de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEPB).
En su página de Facebook, la agrupación dio a conocer de manera sardónica que en este año ya llevan cuatro designaciones de la dirección en la CEPB, calificando a la última, Israel Mendoza
de incompetente.
No obstante, no escatimaron en adjetivos favorables para Mar del Ángel, del que dijeron que es "capaz, eficiente" y cuenta con "liderazgo y expertiz" (sic).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además "sabemos que Mar del Ángel tiene técnica, tiene estrategia, tiene carácter y muchas ganas de trabajar y hacer de nuestra comisión de búsqueda LA MEJOR DEL PAÍS !!! (Se vale soñar) (sic).
En las imágenes de la misma Voz y Dignidad, se aprecia una reunión virtual entre Mar del Ángel y las lideresas de este colectivo, entre ellas, Edith
Pérez Rodríguez.
no te pierdas estas noticias
Nombran en Comisión de Búsqueda a exjefe policiaco señalado por abusos
Huasteca Hoy
Héctor Edgar Mar del Ángel, exdirector de la Policía Municipal de Ciudad Valles, fue designado titular de la CEBP.
Valles sumará tres camiones a la recolección de basura
Huasteca Hoy
Dos unidades serán nuevas y otra fue rehabilitada; se incorporarían al servicio el próximo 15 de agosto.