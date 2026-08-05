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Voz y Dignidad respalda el nombramiento de Del Ángel

En redes, la agrupación dijo llevan 4 designaciones de la dirección de la CEPB

Por Miguel Barragán

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Voz y Dignidad respalda el nombramiento de Del Ángel
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      CIUDAD VALLES.- Voz y Dignidad por los Nuestros, colectivo de madres buscadoras de San Luis Potosí vio con buenos ojos el nombramiento de Héctor Edgar Mar del Ángel como director de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEPB).

      En su página de Facebook, la agrupación dio a conocer de manera sardónica que en este año ya llevan cuatro designaciones de la dirección en la CEPB, calificando a la última, Israel Mendoza 

      de incompetente.

      No obstante, no escatimaron en adjetivos favorables para Mar del Ángel, del que dijeron que es "capaz, eficiente" y cuenta con "liderazgo y expertiz" (sic).

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      Además "sabemos que Mar del Ángel tiene técnica, tiene estrategia, tiene carácter y muchas ganas de trabajar y hacer de nuestra comisión de búsqueda LA MEJOR DEL PAÍS !!! (Se vale soñar) (sic).

      En las imágenes de la misma Voz y Dignidad, se aprecia una reunión virtual entre Mar del Ángel y las lideresas de este colectivo, entre ellas, Edith 

      Pérez Rodríguez.

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