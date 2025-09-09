logo pulso
Por Redacción

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca camión cargado de abarrotes en carretera

TANCANHUITZ. -Un camión que transportaba abarrotes volcó sobre la carretera federal Valles–Tamazunchale; no se reportaron heridos.

El accidente ocurrió poco antes de las 5 de la mañana, en el tramo comprendido entre el crucero Marcelino Zamarrón y el basurero intermunicipal, a la altura del rancho Dos Arbolitos.

La unidad había salido de Ciudad Valles con destino a Tamazunchale, cuando el chofer perdió el control del volante y terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

De manera milagrosa nadie resultó lesionado; sin embargo, la pesada unidad quedó atravesada en los carriles, lo que obligó a los automovilistas que circulaban de norte a sur a tomar el sentido contrario.

Por tratarse de una vía federal, corresponderá a elementos de la Guardia Nacional tomar conocimiento del accidente.

