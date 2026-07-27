Vuelca camioneta al tronarse una llanta

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RIOVERDE.- Truena la llanta de una camioneta y provoca un accidente resultando 7 personas lesionadas, al perder el control de la unidad el conductor y terminar volcada la unidad.

Los hechos ocurrieron en la carretera que conduce a Ciudad Fernández, cuando una familia se trasladaba en una camioneta, pero tuvieron la mala suerte que una llanta tronara y el conductor no pudiera controlar el vehículo.

Durante el trayecto y al conducir a gran velocidad, de pronto la llanta lateral trasera derecha se tronó, provocando que la unidad zigzagueara y terminando finalmente volcada.

Automovilistas que pasaban por el lugar y que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja, para que se brindara auxilio a los lesionados.

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Llegaron al sitio y paramédicos atendieron a los 7 ocupantes, se descartaron lesiones de consideración, por lo que no hubo la necesidad que fueran trasladados a un hospital.