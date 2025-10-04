logo pulso
Vuelca camioneta, la conductora resulta herida

Por Redacción

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca camioneta, la conductora resulta herida

CIUDAD VALLES. -Ocurrió un aparatoso accidente vial en la colonia La Pimienta, donde una camioneta terminó volcada tras impactarse contra un automóvil estacionado, dejando únicamente daños materiales y una persona con golpes menores.

El percance ocurrió sobre la calle Roble, entre Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, a escasos metros de la iglesia San Judas Tadeo. 

De acuerdo con la información recabada, una mujer conducía una camioneta Chevrolet color gris, modelo reciente, con dirección al fraccionamiento El Carmen, cuando perdió el control de la unidad, salió de su carril e impactó contra un Chevrolet Malibú color negro que se encontraba estacionado.

A consecuencia del choque, la camioneta volcó sobre uno de sus costados. 

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a la conductora, quien resultó con golpes leves y declinó ser trasladada a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, la situación fue resuelta mediante un acuerdo entre la conductora y el propietario del vehículo afectado.

