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Xantolo llegará a Matehuala

Las actividades se llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre

Por Jesús Vázquez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Xantolo llegará a Matehuala
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      MATEHUALA.- La tradición, la música y la riqueza cultural serán protagonistas en Matehuala este 16 y 17 de octubre, con una serie de actividades para celebrar el Xantolo, una de las festividades más representativas de la cultura Huasteca, este evento se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde en el Parque Álvaro Obregón el 15 y 17 de octubre se planea un desfile por las principales calles de la ciudad.

      El programa contempla sones tradicionales, cocina de ofrenda, presentaciones artísticas y el esperado desfile de Xantolo, con el propósito de fortalecer las tradiciones y unir la identidad cultural de la Huasteca y el Altiplano potosino. Las actividades iniciarán este viernes por la tarde con una clase pública de sones tradicionales y la presentación de la Cineteca Móvil en el Parque Álvaro Obregón. Para el sábado se tiene programado el ritual de apertura, seguido del desfile por las principales calles de la ciudad y diversas presentaciones artísticas a partir de las siete treinta de la tarde.

      Se invita a las familias de Matehuala y municipios vecinos a participar en esta celebración, que busca mantener vivas las costumbres y honrar las tradiciones que dan identidad a la región. El Xantolo es una tradición de la Huasteca potosina, pero es importante que los niños y jóvenes conozcan esta bonita tradición.

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