Ya entregan papelería del programa “Tu Casa”

CIUDAD VALLES.- Lo de la entrega de papelería que Huasteca Hoy percibió este lunes 8 de septiembre del programa Tu Casa, Tu Apoyo, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Jesús Guadalupe González Vargas.

Ayer, sin haber abierto la convocatoria al público en general o a todos los ciudadanos, personal de apoyo de Sedesore recibía papeles para aspirar a un terreno del programa estatal que promete, al menos en el discurso, mil predios donados.

El funcionario mencionó que él tiene muy poco encargándose de la oficina de Sedesore y que probablemente lo que ocurrió pertenece a un acuerdo previo, sin embargo, él sabe que el programa apenas será arrancado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el jueves 11 de septiembre, luego de la inauguración del sistema MetroRed.