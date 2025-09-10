logo pulso
Estado

PC en alerta por fuertes lluvias

Llaman a habitantes a no salir si no es necesario, para evitar incidentes

Por Jesús Vázquez

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
MATEHUALA.- Este lunes por la noche se presentó una fuerte lluvia en la ciudad la que generó inundaciones; se espera que el resto de la semana continúen las precipitaciones, por lo que Protección Civil pide a habitantes no salir si no es necesario.

La Coordinación Municipal de Protección Civil en base al SMN (Sistema Meteorológico Nacional) informó que el monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales y lluvias aisladas de manera intensa en varios estados de la República Mexicana. 

Se dio a conocer que a su vez, el sistema frontal número 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con divergencia, generando lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, todas las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, se mantendrá un ambiente cálido a caluroso. 

Se recomienda mantenerse alerta por lluvias intensas y sus efectos, como inundaciones y fenómenos asociados a rayos, viento fuerte y granizo, evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o calles inundadas, estar atentos a las indicaciones de Protección Civil, tener precaución por posibles deslaves en zonas montañosas.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expresaron que si van manejando un vehículo sea moto o carro hay que reducir la velocidad en charcos, evita salpicar a peatones o ciclistas, no intentar cruzar calles inundadas, cauces de ríos, vados y zonas bajas, ya que pueden arrastrar los vehículos y poner en riesgo tu integridad física. 

Agregaron que aún se está en temporada de huracanes, por eso las lluvias se siguen viviendo de manera muy intensa en muchos estados y municipios del país. 

Es importante señalar que existe un alto potencial de 

inundaciones repentinas, corrientes de agua y desbordamiento de ríos, por lo que se recomienda precaución.

