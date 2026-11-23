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México despertó con la noticia de la oficialización de la Copa del Mundo Femenina 2031, que compartirá con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, con la misión de expandir el crecimiento del futbol femenil en cada región.

Con la confirmación de otro Mundial en el país, ahora falta conocer de forma oficial los estadios seleccionados para este magno evento, que promete ser un torneo inolvidable para todas las naciones participantes.

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En la propuesta conjunta de México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica se colocaron 20 estadios como posibles sedes de los encuentros.Dentro del territorio nacional se presentaron cuatro inmuebles, de los cuales tres repetirían respecto al Mundial de 2026, pero aún no se ha confirmado si serán seleccionados en su totalidad.La Ciudad de México y el Estadio Banorte serían el epicentro de las acciones en la capital del país.El Coloso de Santa Úrsula vivirá una Copa del Mundo más y, de acuerdo con el análisis de la FIFA, podría acoger una semifinal del certamen internacional.Guadalajara se perfila para estar en la fiesta con el Estadio Akron, hogar de las Chivas.Para esta ocasión, el inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, estaría considerado para albergar, posiblemente, instancias de eliminación directa.Otro inmueble que tendría asegurada su participación sería el Estadio BBVA de Monterrey y, al igual que el Akron, recibiría duelos de eliminación directa.El Estadio Corona de Santos, en Torreón, también entraría como una de las sedes en territorio mexicano e incluso podría albergar partidos de cuartos de final, una vez concluidas las evaluaciones.Aunque México presentó estos cuatro estadios para ser sedes del Mundial Femenil de 2031, aún se encuentran en evaluación, ya que, de los 20 inmuebles presentados en la propuesta, la cifra podría reducirse a 16.