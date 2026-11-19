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Gilberto Mora se ha posicionado como una figura destacada en la Selección Mexicana de fútbol. A sus 18 años, el mediocampista del equipo Xolos de Tijuana ha logrado en poco tiempo ganar el aprecio y el respeto tanto de sus compañeros como de los jugadores rivales, un logro poco frecuente a su edad.

Su objetivo de alcanzar el fútbol europeo sigue presente, mientras refuerza su conexión con los aficionados y demuestra habilidades que capturan la atención de quienes lo observan en el terreno de juego. La combinación de su talento, madurez y confianza ha permitido que se convierta en uno de los jóvenes con mayor potencial dentro del balompié mexicano. En sus recientes actuaciones, ha mostrado un nivel que no pasa desapercibido para los adversarios.

Un claro ejemplo de su creciente influencia ocurrió en Monterrey durante el partido de vuelta entre México y Jamaica, donde Mora tuvo un desempeño sobresaliente. Posterior al final del partido, varios jugadores jamaicanos se acercaron a él para solicitar el intercambio de camisetas, un gesto que refleja el reconocimiento hacia su juego. Mora accedió a este intercambio, con el entusiasmo que suscita esta interacción.

Un video publicado por Claro Sports muestra a Mora y a un jugador jamaicano conversando después del encuentro, donde el segundo le pide su camiseta nuevamente, sugiriendo que podría conseguir otra de las que tuviera guardadas en su vestidor. Este particular momento no solo destaca la admiración que ha generado, sino que también resalta la conexión que el joven futbolista ha establecido en el ámbito internacional.

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La camiseta de Gilberto Mora ha adquirido un significado especial entre sus rivales, convirtiéndose en un símbolo del respeto que ha logrado cosechar desde sus primeras participaciones con la selección. La situación pone de manifiesto el notable impacto que este juvenil ha causado en su corta carrera, además de representar una clara muestra del respeto que su talento natural ya inspira entre futbolistas de otras selecciones.