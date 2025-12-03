logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

76ers arrollan a los Wizards

Por AP

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
76ers arrollan a los Wizards

FILADELFIA.- Tyrese Maxey anotó 20 de sus 35 puntos en el tercer cuarto, Andre Drummond sumó 12 unidades y diez rebotes, y los 76ers de Filadelfia arrollaron el martes 121-102 a los Wizards de Washington.

Maxey, quien venía de una actuación de 44 puntos, acertó 13 de 26 tiros de campo para anotar más de 20 tantos por vigésimo partido consecutivo esta temporada. También registró seis asistencias y cuatro robos en 29 minutos.

Filadelfia vio su ventaja de 66-54 al medio tiempo reducida a cinco tantos después de que Washington anotó los primeros siete puntos del tercer cuarto. Pero los 76ers anotaron 11 de los siguientes 13 para reconstruir una delantera de dos dígitos, 77-63.

Maxey anotó 20 puntos en el tercer cuarto, mientras que los Wizards solo lograron 23 tras acertar siete de 22 disparos de campo. Maxey no jugó en el cuarto periodo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Sixers alcanzaron los 100 puntos con 32,1 segundos restantes en el tercer cuarto gracias a un tiro libre de Maxey. Ampliaron la ventaja a 115-79 tras comenzar el cuarto periodo con una racha de 14-2.

Washington cayó a 1-11 como visitante esta temporada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Wolves consiguen ganar en la prórroga
Wolves consiguen ganar en la prórroga

Wolves consiguen ganar en la prórroga

SLP

AP

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV
Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

SLP

Romario Ventura

Monterrey, por la revancha en semis
Monterrey, por la revancha en semis

Monterrey, por la revancha en semis

SLP

El Universal

Potosinos a visorías con Club América
Potosinos a visorías con Club América

Potosinos a visorías con Club América

SLP

Romario Ventura

Fueron llamados tres jóvenes talentos del Cefor Promotora San Luis