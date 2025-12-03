Potosinos a visorías con Club América

El trabajo formativo de Cefor Promotora San Luis, encabezado por Juan Antonio “Pinga” Salazar, continúa dando resultados significativos en el futbol nacional. Tres de sus talentos juveniles fueron llamados y actualmente se encuentran concentrados en las visorías del Club América, uno de los equipos más importantes de la Liga MX.

Los jugadores Yahir García, Román Rodríguez y Esdras Avilés han logrado avanzar hasta el último filtro en Coapa, mostrando un nivel destacado que les brinda amplias posibilidades de quedarse en la institución azulcrema. García y Rodríguez se desempeñan como defensas centrales, mientras que Avilés es delantero, posiciones en las que han sobresalido por su madurez futbolística y proyección.

Juan Antonio “Pinga” Salazar destacó la importancia de este logro para el futbol potosino. “Nosotros seguimos trabajando por el bien del futbol potosino, y es por eso que en estos momentos se encuentran tres jugadores de nuestras fuerzas básicas probándose con uno de los mejores clubes que hay en México, como lo son las Águilas del América. Esperamos que se queden nuestros muchachos”, expresó el promotor.

Salazar puntualizó que el objetivo de Cefor Promotora San Luis es continuar impulsando a más futbolistas hacia clubes de alto nivel en la Liga MX, consolidándose como el único centro formativo en el estado que ofrece oportunidades directas de este calibre.

