ARTE CONTEMPORÁNEO: DONDE LA IMAGINACIÓN ES EL LÍMITE

Para Juan Pablo Meneses, la fotografía es el punto de partida de su trabajo artístico. Ya sea una imagen propia o una fotografía intervenida, ese material visual se convierte en el núcleo de cada proyecto. Es su base, su punto de partida y la herramienta con la que abre camino hacia el arte contemporáneo, donde lo conceptual, lo experimental y la imaginación se vuelven parte del proceso creativo.

“El arte contemporáneo lo concibo no sólo como lo que está ocurriendo ahora, tiene que ver de cómo se generan las propuestas artísticas, con las estrategias que utilizas, cómo utilizas el lenguaje, lo conceptualizas y luego lo haces”

Su obra mezcla realidad e intervención fotográfica, una combinación que ya es parte de su sello, al igual que su paleta cromática saturada y esa necesidad de divertirse mientras crea. Pero detrás de ese juego visual hay una mente inquieta, que no se detiene: mientras termina una pieza, ya está imaginando la siguiente. Para Meneses, la investigación es un paso imprescindible; aunque experimente y se permita jugar, siempre busca que cada proyecto diga algo y logre transmitir un mensaje claro.

Su contexto y experiencia lo formó como artista; el ser comunicólogo le dio bases conceptuales que, admite, no todos los artistas tienen. Haber vivido, estudiado y expuesto en países como España también le abrió la puerta a otros contextos que plasma en sus obras. Cada experiencia se convierte en una herramienta para seguir creando y actualizándose, como ocurre con la inteligencia artificial, a la que ve simplemente como otro recurso creativo —siempre que se use con criterio. Y recuerda que no es un debate nuevo: “cuando surgió la fotografía, también se cuestionaba si podía llamarse arte al provenir de una máquina”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Voy escribiendo, voy haciendo esquemas; todo lo voy bajando para aterrizar la idea”, cuenta Meneses. Para él, la experimentación es una parte esencial del proceso, y es justo ahí donde entra la fotografía. La concibe como un medio expandido: puede imprimirla en acrílico o en tela, bordarla, dibujar sobre ella… no se trata solo de tomar una foto, sino de llevarla a otros terrenos. Esa visión la aprendió de su maestro, el fotógrafo mexicano Gerardo Montiel, quien le repetía: piensa qué pasa si… ¿Qué pasa si rompo la foto? ¿Si le echo agua? A Meneses le gusta explorar esas posibilidades y crear imágenes que sorprendan.

Su obra hace justicia a la frase una imagen dice más que mil palabras. Para él, una fotografía siempre ofrece otra perspectiva de la realidad. Un ejemplo claro es la pieza que realizó en España con bolis -conocidas allá como polos-, que alineó y dejó derretirse bajo el sol. La obra, titulada Polos derritiéndose, funciona como una reflexión visual sobre el impacto ambiental y la huella ecológica que dejamos.

Aunque su trabajo ha viajado a otros espacios del mundo, Juan Pablo Meneses resalta y agradece el apoyo local . Ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio 20 de Noviembre en con fotografía experimental.