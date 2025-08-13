a todo pulso

DOLOROSA DERROTA del ADSL. Cruz Azul no solo superó al conjunto local en la calidad de sus jugadores, sino que en el desarrollo del todo el partido fue muy superior. El marcador en realidad no refleja lo acontecido durante el partido gracias a la buena actuación de portero Andrés Sánchez quién evitó un marcador más amplio, “Andy” atraviesa por buen momento, ya nos tiene acostumbrado a salvar su arco muy constantemente y ayer no fue la excepción, también hay que mencionar que los delanteros de “Los Cementeros” fallan mucho y desperdician las muy constantes ocasiones de gol que producen. Hasta la primera parte del encuentro el marcador no se había movido y con esto daba la impresión de que el técnico “Guille” Abascal reacomodaría a su equipo para recuperar en la segunda parte un mejor juego de conjunto y tener opciones ofensivas, ya que en toda la primera mitad no realizaron acciones de peligro. Pero no hizo ningún movimiento y Cruz Azul avisó en varias ocasiones que pronto abriría el marcador; cosa que sucedió muy pronto ya que apenas a los seis minutos de reanudado el juego y en un lapso de cinco minutos Cruz Azul ya tenía el 0 a 2 a su favor, y peor aún, no le prestaba el balón a los potosinos que se veían desordenados y sin una posible reacción. Cruz Azul fiel a su costumbre, se relajó y cayó en un marasmo que dio la impresión de ya sentirse seguros del triunfo; ambos equipos hicieron muchos cambios en una sola ventana y esto le permitió al ADSL reencontrarse un poco con el partido y lograron acercarse en el marcador ya en las postrimerías del partido, justo al minuto 85 Román Torres que no había iniciado el encuentro convierte un bonito gol que hace que Cruz Azul se sienta en peligro de verse alcanzado y terminan pidiendo la hora del final. La pregunta eterna de muchos aficionados ¿por qué no jugaron así todo el partido? ¿por qué reaccionan ya que va a terminar? pero como se dice en el argot futbolístico… Así es el futbol.

EL ARBITRAJE dejó en un capítulo aparte este tema, ya que definitivamente influyó en el marcador, y si bien es cierto que “Los Cementeros” fueron superiores e hicieron lo necesario para merecer el triunfo. Las decisiones del novel silbante Vicente Jassiel Reynoso Arce que dejó en toda la primera parte que los jugadores azules le reclamaran todo y esto lo influenció a inclinar la balanza a favor de ellos, en el primer tiempo hay dos jugadas de Erick Lira en donde “plancha” primero a Joao Pedro y luego a pisa con energía a Rodrigo Dourado, y sí, marca la falta y amonesta, pero la jugada era para más. Insisto la presión que recibió de los jugadores de Cruz Azul, lo sacaron de concentración, se veía muy nervioso y tratando de explicarles cada marcación, o sea, tratando de quedar bien con los cruzazulinos. La marcación del penalti en contra de San Luis es muy rigorista, pero aquí influye también que en el VAR estaba otra árbitra que no ha tenido acción la Liga Mx la señorita Diana Stephanía Pérez Borja y no le dio siquiera el apoyo de revisar el monitor, apenas tres minutos después del penalti viene otro pifia muy costosa ya que en una jugada en donde barren Joao Pedro y Willer Dita en busca del balón, hay un choque y muy notoriamente Joao trata de encoger los pies para evitar el contacto que se produce porque Dita viene en movimiento y el silbante se precipita sacando la tarjeta roja directa, aquí si le dan el beneficio de corregir revisando el VAR, pero ya estaba bloqueado y reafirma su mala decisión, incluso en el mensaje oral que da, no sabía ni el número del jugador que expulso y su voz era notoriamente temblorosa; estaba ya rebasado y ya había perdido el control del partido, trata de compensar con la expulsión en tiempo añadido de Jesús Orozco Chiquete por doble amarilla. Los comentarios en las tribunas eran muy claros “Cruz Azul trajo a su Árbitro”. Seguramente la directiva del ADSL se inconformará con la expulsión de Joao Pedro y recurrirá a ingresar su reclamo a la comisión de apelaciones de la FMF. Que tengan un excelente día.

