a todo pulso

LOS DIABLOS ROJOS le pasaron por encima al ADSL; la jornada siete fue mala para el equipo de casa, ya que fueron exhibidos por el actual campeón Toluca, sino hubiera sido por la buena actuación del arquero Andrés Sánchez el marcador pudo haber sido de escándalo. Tal parece que el técnico Guillermo Abascal todavía no ha podido encontrar su equipo ideal, se ha visto en la lateral derecha, que desde la salida de Ricardo Chávez el equipo de casa no ha encontrado el sustituto idóneo, ya pone a Javier Suárez y luego lo sustituye por Román Torres o a la inversa inicia con Torres y lo cambia por Suárez y ninguno de los dos se consolida como titular ya que ambos han cometido sendos errores que van directo al marcador y por consecuencia influyen en las derrotas.

EL DIRECTOR TÉCNICO ha intentado con varios jugadores y le ha movido con uno y con otro, pero no le han respondido, aquí vale pena señalar que se cometen errores que no son responsabilidad del estratega, él no puede resolver que un tiro de esquina no lo pongan en el área, que en un despeje contrario los defensivos no pueden resolver con atingencia, que los ofensivos no aprovechen las jugadas de gol, eso ya es cuestión directa del desempeño individual de cada jugador, entendemos que Guillermo Abascal es quién decide la alineación y se le puede cuestionar que ponga a equis o ye jugador, le ha terqueado mucho con algunos, pero tendríamos que ver que los que vienen atrás no se ganen el puesto de titulares, ya que cuando entran de cambio no aprovechan la oportunidad y su aportación ha sido poca. En defensa del D. T. Podríamos decir que los tres rivales que ha tenido el ADSL en sus juegos de local son claros candidatos al título, tanto Monterrey, Cruz Azul y Toluca son clubes que le meten muchísimo presupuesto a su armado y se conforman con el firme propósito de campeonar, ya sabemos que los que ocupan los primeros lugares de la tabla son rivales difíciles, pero lamentablemente con equipos de igual o menor nivel se ha perdido. Esperemos que este parón por la fecha FIFA le sirva a la escuadra potosina para hacer un análisis profundo, cierren filas y respalden a su técnico con buenas actuaciones y por consecuencia con triunfos.

LAS SANCIONES que se esperaban por los acontecimientos suscitados en los estadios de Puebla, Tigres y Chivas al final de cuentas no fueron aplicadas por la comisión disciplinaria de la FMF, dejaron pasar las jornadas para que se olvidaran estos actos de violencia que en el estricto sentido y de acuerdo al reglamento de sanciones están tipificados y señalados con castigos que por ordenes de quién sabe quién no procedieron, incluso en esta jornada en el estadio de Chivas volvió a haber agresiones que provocaron la hospitalización de un joven que fue brutalmente golpeado por solo portar la playera del Cruz Azul. La Liga y la FMF deberían de ser muy estrictos para con esto prever que a futuro pasen cosas más graves.

EL RESTO de la jornada fue para los mandamases que ya conocemos, ganó Toluca, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y América, los Cementeros y las Águilas siguen invictos, Tigres y Rayados solo han perdido un partido y los Diablos tienen 2 derrotas, destaca lo hecho por Monterrey que ha ganado los últimos 6 partidos y por goleadas, Doménec Torrent ya supo imprimir su estilo a éste gran plantel con que cuenta y por eso ocupan el primer lugar. América no se queda atrás, de visitante tiene 2 empates, 2 triunfos y de local ha ganado sus 3 encuentros está solo un punto abajo del líder. Cruz Azul está invicto producto de sus 5 victorias seguidas, 2 empates de las jornadas 1 y 2 con esto está en tercer lugar empatado en puntos con el segundo. Tigres con un partido menos es el cuarto de la tabla, con una derrota, un empate y 4 triunfos, solo perdió con América. Toluca es quinto, 4 triunfos 2 derrotas y un empate para tener 13 unidades, Aquí hay que agregar a Pachuca que también tiene 13 puntos igual a Tigres y Toluca, calladitamente ahí van los Tuzos. Que tengan un excelente día.

